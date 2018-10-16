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«Гадость и мерзость»: Итальянцы не оценили байкальские деликатесы

«Гадость и мерзость»: Итальянцы не оценили байкальские деликатесы
Общество, 
В новом выпуске популярного YouTube-шоу весёлые итальянцы пробовали посылку, присланную с Байкала. Один из деликатесов поверг героев в настоящий шок

«Байкал-Dailу» уже сообщал про юмористический YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions», который придумали две эмигрантки из России. На канал подписаны более 520 тысяч человек, а каждое видео почти моментально набирает сотни тысяч просмотров: рекорд – 2,3 миллиона, именно столько раз пользователи посмотрели ролик «Итальянцы пробуют русские закуски под водку». Свою популярность, как видно из названия (Kuzno – по итальянски «вкусно»), канал получил благодаря видео, в котором итальянцы пробуют привычную в России, но неведомую для европейцев еду – от солёных помидоров до шашлыка. Также герои видео смотрят парад Победы, отгадывают, зачем нужен кипятильник или размышляют, что означает примета, если чешется рука. Весёлые итальянцы так полюбились зрителям, что недавно слетали в Москву, где встречались со своими поклонниками. В одном из июньских выпусков итальянцам показывали фотографии красивых мест и предлагали угадать, находятся ли они в России. Среди заданий было озеро Байкал.

16 октября вышел новый выпуск, на этот раз целиком посвящённый Байкалу, точнее целебным деликатесам с его берегов. Посылку в Италию с необычными дарами прислали из Иркутска.

- В тех местах много деликатесов, которые сложно найти в другой части. Байкальские места очень богаты традициями и дарами природы. Вы попробуете то, что многие русские не видели, - анонсировали ведущие своим героям.





Первым на пробу был вяленый омуль. «Это сухая рыба, она к нам 2 месяца ехала?», «Она будто из пластика», - поразились итальянцы Марио и Андреа. А вот девушкам Грете и Алессандре рыбка пришлась по вкусу.

Затем всем предложили копчёные шишки и кедровое молочко. Последний деликатес не понравился практически никому. «Какая мерз… нельзя так на еду говорить, - одёрнула себя Алессандра. – На вкус будто соус барбекю выпила».

Также итальянцам рассказали про «сибирское здоровье», которое во многом складывается из таких натуральных продуктов, богатыми микроэлементами, как кедровые орехи.

В качестве десерта герои попробовали мёд-суфле и варенье жимолости – ягоды, которую далеко не все россияне-то пробовали. «Ух, ну и гадость», - высказался Андреа.

Продегустировали итальянцы и жевательную смолку. Полезная «сибирская жвачка» не сильно пришлась по вкусу жителям Апеннин: «Как будто мебель дома облизал», «Как гипсокартон пожевал», «Как деревья облизать». Но узнав о целебных свойствах серы, вроде укрепления десён, девушки попросили отложить им немного. «Жвачка для настоящих мужиков», - высказался Фабио.

А вот последний продукт поверг героев в шок. Им предложили целебную настойку из пениса изюбря. При этом специально не сказали, что за необычный напиток налили в стопки, лишь предупредив, что снадобье лечит мужские и женские болезни и может считаться афродизиаком.

Девушки, выпив необычную настойку, сморщились. Мужчины выдержали более стоически. Некоторые догадались, что здесь не обошлось без животных ингредиентов: «Заспиртованный зверь?»

Когда же авторы канала раскрыли, что за настойку все только что выпили, реакция была бурной. «Это уже слишком, я пошёл», - тут же высказался Фабио. «В смысле, его выдавили?» - поразилась Алессандра. «Пенис оленя? Да не может быть», - схватился за голову Мауро.

- Это не наша идея была, совет местных, - оправдались создатели шоу. 
Байкал Италия кухня
 
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