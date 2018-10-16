«Гадость и мерзость»: Итальянцы не оценили байкальские деликатесы

















Первым на пробу был вяленый омуль. «Это сухая рыба, она к нам 2 месяца ехала?», «Она будто из пластика», - поразились итальянцы Марио и Андреа. А вот девушкам Грете и Алессандре рыбка пришлась по вкусу.



Затем всем предложили копчёные шишки и кедровое молочко. Последний деликатес не понравился практически никому. «Какая мерз… нельзя так на еду говорить, - одёрнула себя Алессандра. – На вкус будто соус барбекю выпила».



Также итальянцам рассказали про «сибирское здоровье», которое во многом складывается из таких натуральных продуктов, богатыми микроэлементами, как кедровые орехи.



В качестве десерта герои попробовали мёд-суфле и варенье жимолости – ягоды, которую далеко не все россияне-то пробовали. «Ух, ну и гадость», - высказался Андреа.



Продегустировали итальянцы и жевательную смолку. Полезная «сибирская жвачка» не сильно пришлась по вкусу жителям Апеннин: «Как будто мебель дома облизал», «Как гипсокартон пожевал», «Как деревья облизать». Но узнав о целебных свойствах серы, вроде укрепления десён, девушки попросили отложить им немного. «Жвачка для настоящих мужиков», - высказался Фабио.



А вот последний продукт поверг героев в шок. Им предложили целебную настойку из пениса изюбря. При этом специально не сказали, что за необычный напиток налили в стопки, лишь предупредив, что снадобье лечит мужские и женские болезни и может считаться афродизиаком.



Девушки, выпив необычную настойку, сморщились. Мужчины выдержали более стоически. Некоторые догадались, что здесь не обошлось без животных ингредиентов: «Заспиртованный зверь?»



Когда же авторы канала раскрыли, что за настойку все только что выпили, реакция была бурной. «Это уже слишком, я пошёл», - тут же высказался Фабио. «В смысле, его выдавили?» - поразилась Алессандра. «Пенис оленя? Да не может быть», - схватился за голову Мауро.



- Это не наша идея была, совет местных, - оправдались создатели шоу.

