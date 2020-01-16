Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
В скорых электропоездах №№ 7101, 7103, 7106 и 7110, курсирующих по маршруту Иркутск – Черемхово – Зима организована локальная сеть Wi-Fi, состоящая из точек доступа во всех вагонах. Каждая из них автономна и обладает полным функционалом для выхода в интернет, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Также в 2019 году беспроводной доступ в Сеть появился на шести вокзалах: ст. Тулун, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Лена, Коршуниха, Таксимо. Теперь пассажиры 20 наиболее крупных вокзалов ВСЖД имеют возможность пользоваться Wi-Fi.
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
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