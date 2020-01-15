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Три бурятские боксаны стали на шаг ближе к Олимпиаде 2020

Три бурятские боксаны стали на шаг ближе к Олимпиаде 2020
Общество, 
Три из четырёх спортсменок из Бурятии пробились в финал контрольных спаррингов

В Кисловодске продолжается боксёрский отборочный турнир за право выступить в квалификационном соревновании к Олимпийским Играм 2020 года в Токио. В финал вышли три бурятские спортсменки – Наталья Шадрина, Людмила Воронцова и Дарима Сандакова.

В контрольном спарринге чемпионка России 2014 года Наталья Шадрина встретится с призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2018 года и чемпионкой России 2018 года Екатериной Дынник.

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года и чемпионка России 2019 года Людмила Воронцова выйдет на ринг с чемпионкой Европы 2016 года Дарьей Абрамовой.

Дарина Сандакова, чемпионка России 2018 года, чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, которая ещё и представляет Московскую область, выступит против многократной победительницы чемпионата России, бронзового призёра чемпионата Европы 2016 года и бронзового призёра чемпионата мира 2019 Саадат Далгатовой.

Как сообщал «Байкал-Daily», на контрольные спарринги от Бурятии отправились четыре боксаны. Однако мастеру спорта России по боксу Елене Гапешиной в финал пробиться не удалось.

Победа в контрольных спаррингах даёт право принять участие в Европейских квалификационных соревнованиях. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020. Квалификационные соревнования состоятся в Лондоне с 13 по 23 марта.
спорт бокс Олимпийские игры
 
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