В Бурятии мужчина убил сожительницу, её дочь и покончил с собой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Трагедия произошла 4 января



6 января 2020 года в селе Итанца Прибайкальского района местный житель обратил внимание, что в жилище у соседа несколько дней не топится печь. Забеспокоившись, он проверил дом, но двери были заперты изнутри. Вернувшись позже, мужчина с силой потянул дверь, вырвал засов и смог зайти в помещение, где обнаружил тела 28-летнего хозяина дома, его 37-летней сожительницы и 8-летней дочери женщины.



Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе, малолетнего».



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии, следственно-оперативной группой проведён доскональный осмотр места происшествия, зафиксированы все следы преступления. Исходя из полученных данных, сделаны предварительные выводы о том, что трагедия произошла, предположительно, 4 января днём.



За месяц до неё, с начала декабря, хозяин дома стал проживать с женщиной и её двумя несовершеннолетними детьми. Незадолго до происшествия сын женщины на праздники уехал к отцу. По версии следствия, 4 января 2020 года между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина при помощи кухонных ножей расправился с женщиной и её дочерью, а затем запер изнутри двери дома и сам свёл счеты с жизнью.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены необходимые судебно-медицинские, молекулярные и криминалистические экспертизы. Ведутся допросы односельчан и родственников покойных, - заключили в СУ СК РФ по Бурятии.

