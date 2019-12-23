Людмила Воронцова выиграла турнир в Казахстане

Общество, Фото: пресс-служба центра спортивной подготовки РБ

В финале она победила спортсменку из Узбекистана



Спортсменка центра спортивной подготовки республики Бурятия Людмила Воронцова выиграла 36-й международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова. Соревнования прошли в Казахстане в городе Караганда.



Людмила Воронцова, выступающая в весовой категории до 57 кг, в финале была сильнее спортсменки из Узбекистана Едгорой Мирзаевой. Тренируют спортсменку Бадма Бадмаев и Булат Бадмаев.



Как сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки, в турнире приняли участие боксёры из Казахстана, Китая, России, Финляндии, Тайваня, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

