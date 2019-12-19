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Два боксёра из Бурятии стали кандидатами в олимпийскую сборную

Два боксёра из Бурятии стали кандидатами в олимпийскую сборную
Общество, 
Готовиться к олимпийскому квалификационному турниру лучшие российские боксёры будут в нескольких странах

Состав мужской сборной России по боксу на квалификационный олимпийский турнир будет объявлен 3 марта, сообщает федерация бокса России.

Кандидатами на попадание в олимпийскую мужскую сборную России по боксу от Бурятии стали Батор Сагалуев (до 52 кг) и Георгий Кушиташвили (до 81 кг). Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Европейский олимпийский квалификационный турнир по боксу состоится с 13 по 23 марта в Лондоне. У мужчин соревнования пройдут в восьми весовых категориях.

Первый этап подготовки к турниру в Лондоне пройдёт с 4 по 26 января в Киргизии, этот сбор будет посвящён общефизической подготовке. На этот сбор поедут по четыре сильнейших спортсмена в каждой весовой категории.

Следующий сбор по скоростно-силовой работе пройдёт с 3 по 18 февраля в Кисловодске.

Далее первые и вторые номера поедут на сбор в Италию, где проведут совместные тренировки с другими сборными, после чего спортсмены примут участие в матчевой встрече.

Третьи номера и ряд других спортсменов уедут на другие международные турниры.

- Таким образом, все наши сильнейшие боксеры будут задействованы. – отмечает главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. – Заключительный сбор у нас пройдет с 1 по 10 марта в Сочи. И 3 марта мы объявим состав на квалификационные соревнования на Олимпиаду. Мы приняли решение не проводить турнир между ребятами, потому что наши боксеры к этому моменту проведут очень много поединков.

Напомним, 9 декабря исполком всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом – без российской атрибутики, флага и гимна.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре уроженец Бичуры Георгий Кушиташвили взял серебряную медаль чемпионата России. В финале он уступил Имаму Хатаеву из Чечни. Зато Георгию вручили специальный приз «За волю к победе».

Батор Сагалуев покинул чемпионат ещё на стадии предварительных боёв. Батор участвовал летом во вторых Европейских играх, но не смог взойти на подиум.

Также в этом году Кушиташвили участвовал в чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге. В четвертьфинале он уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу.


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