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За выход на лёд Байкала начали взимать плату

За выход на лёд Байкала начали взимать плату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока плата введена за выход на лёд Малого Моря в Иркутской области

Выход на лёд Малого Моря на иркутской стороне Байкала стал платным. Жителям Иркутской области необходимо будет заплатить 50 рублей, остальным – 100. На туристов из Бурятии льготный тариф не распространяется, придётся платить наравне с туристами из других регионов и стран. Штрафы для граждан, не имеющих разрешения, составят от трёх до четырёх тысяч рублей.

Акватория пролива Малого Моря входит в границы Прибайкальского национального парка. В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в ведении которого, в свою очередь, находится нацпарк, ссылаются в этом случае на федеральное законодательство.

Действительно, в одном из пунктов закона «Об особо охраняемых природных территориях» говорится, что с туристов взимают плату за посещение территории национальных парков. Порядок определения платы прописан в приказе минприроды России от 8 апреля 2015 года.

- В этом году мы впервые начинаем патрулирование в рамках межведомственного взаимодействия с инспекторами ГИМС. Рейды будут проходить на регулярной основе. Согласно 33 федеральному закону, нахождение на особо охраняемой природной территории допускается только при наличии специального разрешения. Если у граждан не будет при себе такого документа, в отношении их будут составляться протоколы об административных правонарушениях. Штраф для физического лица от трёх до четырёх тысяч рублей, — сообщил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев.

Как сообщают в пресс-службе учреждения, передвижение по льду при наличии разрешения на посещение территории национального парка будет возможно пешком, на судне на воздушной подушке «Хивус», аварийно-спасательном автомобиле «Трекол», на коньках и собачьих упряжках.

На территории Прибайкальского национального парка, в территорию которого входит акватория пролива Малого Моря, запрещён выезд на лёд вне официальной ледовой переправы для автомобилей, снегоходов и квадроциклов.

— В данный момент ведутся работы по паспортизации ледового маршрута, протяженностью 160 км по акватории пролива Малого моря от Куркутской бухты до метеостанции Узуры. Маршрут планируется обозначить ограничительными маркерами и информационными щитами. Также будет рассмотрена возможность организации пунктов обогрева, – отметила начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова.

Патрулировать акваторию платного Малого моря, кроме сотрудников ГИМС, с января 2020 года будут и госинспекторы Прибайкальского нацпарка.



Байкал
 
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