На Байкале пройдёт первый Кубок мира по ледовому гольфу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уникальный турнир состоится в Листвянке



Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале THE BAIKAL WORLD CUP OF ICE GOLF 2020 состоится с 4 по 8 марта 2020 года. Турнир пройдёт в посёлке Листвянка. Выход на лёд к условному гольф-полю – напротив кафе «Прошлый Век». Об этом сообщили в пресс-службе «Зимниады».



7 марта также впервые пройдёт мировой патт по льду Байкала – «WORLD ICE PATT». Игра только одной клюшкой – паттер (на пяти лунках, старт с Ти первой лунки, расстояние от 27 до 50 метров). Кроме победителей отборочных раундов 2017 – 2020 годов, будут участвовать победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.



8 Марта состоится финал Кубка Мира.



