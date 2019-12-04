Уникальный турнир состоится в Листвянке
Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале THE BAIKAL WORLD CUP OF ICE GOLF 2020 состоится с 4 по 8 марта 2020 года. Турнир пройдёт в посёлке Листвянка. Выход на лёд к условному гольф-полю – напротив кафе «Прошлый Век». Об этом сообщили в пресс-службе «Зимниады».
7 марта также впервые пройдёт мировой патт по льду Байкала – «WORLD ICE PATT». Игра только одной клюшкой – паттер (на пяти лунках, старт с Ти первой лунки, расстояние от 27 до 50 метров). Кроме победителей отборочных раундов 2017 – 2020 годов, будут участвовать победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.
8 Марта состоится финал Кубка Мира.
На Байкале пройдёт первый Кубок мира по ледовому гольфу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первокласснику Даши-Цырену срочно нужны новые ортезы, чтобы самостоятельно ходить
Уникальный турнир состоится в Листвянке
Житель Байкальска представил проект «Мы влюбляем в Байкал»
Они покинули стены колонии-поселения №3
Известный КВНщик и телеведущий призвал россиян прийти на снятый в Бурятии фильм
В фестивале участвовали около 350 человек
Родители могут обращаться с жалобами по телефону
Бурятский ёхор исполнили на площадке «Дальневосточной ярмарки». ВИДЕО
Волонтёры призывают вести экологичный образ жизни
Раньше сельчанам приходилось ездить в Улан-Удэ для просмотра фильмов
На полигонах развернули пункты обогрева
В Бурятии на полигоне Бурдуны на полевом выходе отрабатываются новые методы и тактические приёмы ведения боя
Библиотека оформлена в космическом стиле
Она находится возле входа в Уголок живой природы
Все желающие могут задать вопросы по качеству и безопасности подарков