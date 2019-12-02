Гражданину Кореи не дали вывезти из Бурятии чагу

Это является нарушением закона о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.





Во время досмотра транспортных средств в МАПП «Кяхта» в Бурятии инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение законодательства в сфере карантина растений.Гражданин Республики Корея вывозил в Монголию два полиэтиленовых пакета чаги – берёзового гриба, весом 5,75 килограмма. Происхождение растения не установлено, фитосанитарного сертификата не имелось.В отношении физического лица возбуждено административное дело. Продукция возвращена владельцу для оформления соответствующих документов, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.