В Улан-Удэ соревновались учащиеся Советского района

Ребята состязались в настольном теннисе, футболе 3х3 и игре «Funny cycle»
С 8 по 10 ноября в Улан-Удэ прошли спортивные соревнования среди учащихся Советского района, сообщает пресс-служба районной администрации.
8 ноября в микрорайоне Стеклозавод состоялось открытие парка «Кристальный», а на баскетбольной площадке парка «Кристальный» прошла спортивно-развлекательная игровая программа «Funny cycle» для детей Советского района.
По правилам этой мобильной многоэтапной игры, каждая команда состоит из восьми человек. Самым ценным является последний игрок – его основная задача принести как можно больше баллов своей команде. В семи этапах участвовали семь команд – всего 56 участников, 392 подвижных круга.
Первое место заняла команда «Сокол», второе место – «Бурвод», третье место – «Проспект Победы». Победителей наградили футбольными мячами, грамотами и медалями, каждому участнику был вручён сладкий приз.
9 ноября в рамках месячника по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни состоялось открытое городское личное первенство по настольному теннису среди учащихся школ Советского района.
В первенстве приняли участие более 20 детей, которые соревновались в 3 разных возрастных категориях: мальчики и девочки 7-9 лет, мальчики и девочки 10-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет. По окончании соревнования обладателям трёх первых мест в каждой категории были вручены грамоты, медали. Остальным ребятам вручили грамоты за участие и сладкие призы.
10 ноября на баскетбольной площадке в сквере КДЦ «Заречный» между командами микрорайона Бурвод прошёл уже третий по счёту традиционный турнир по футболу 3х3. Как и в прошлом году участие приняло 12 команд по 3 человека в каждой.
В результате жеребьёвки команды были поделены на 3 группы, из которых дальше прошли только их победители. В итоге 3 финалиста в играх между собой определили чемпиона турнира.
1 место – Батор Дабаев, Кирилл Пономаренко, Амгалан Гомбоцыренов.
2 место – Дима Чаюк, Данил Шишин, Сергей Бадмаев
3 место – Дима Земиров, Женя Земиров, Ваня Николаев.
В Улан-Удэ соревновались учащиеся Советского района
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