Белый Старец из Бурятии попал в топ-5 Дедов Морозов

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Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых популярных у туристов Дедов Морозов в России наступающей зимой

18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза. 9 ноября главный российский Дед Мороз отправился в предновогоднее путешествие по стране.

ТурСтат сообщил, что в первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов страны входят Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане, Паккайне и Талви Укко в Карелия, Саган Убгэн (Белый Старец) в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири Ямало-Ненецкого автономном округе и Соок Ирей в Туве.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

В День рождения Деда Мороза 18 ноября в Великом Устюге в Вотчине Деда Мороза покажут сказочное шоу, на главной площади Великого Устюга состоится зажжение огней на первой новогодней елке страны и фейерверк. Праздник Дня рождения Деда Мороз пройдёт в Великом Устюге в ближайшие выходные с 16 по 18 ноября.



Дед Мороз Саган Убугун
 
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