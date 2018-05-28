В Бурятии разваливается бесхозный деревянный мост









Как объяснили «Байкал-Daily» в администрации Бичурского района, к ним уже поступало заявление по поводу этого моста.



- Это бесхозный мост. Мы сейчас подготовили полный пакет документов для постановки его как бесхозяйный объект. И только через год после государственной регистрации мы можем его оформить в муниципальную собственность и делать какие-то вложения. Сейчас администрация не имеет права финансировать его ремонт, возможны лишь частные вложения, - рассказала «Байкал-Daily» председатель комитета по развитию инфраструктуры администрации Бичурского района Елена Григорьева.



Осложняет ситуацию и то, что мост лежит прямо на границе района с Забайкальским краем. Чтобы найти ответ на вопрос кому принадлежит мост, администрация района поднимала архив и Бурятии, и бывшей Читинской области. Но выяснить принадлежность моста так и не удалось.



В администрации отметили, что у моста есть альтернатива – объездной наземный путь.



В Сети появилось видео, как жителю Бурятии «повезло проехать» через мост над рекой Хилок возле села Потанино Бичурского района. Состояние сооружения плачевное: деревянное полотно зияет дырами, пролёты не имеют ограждения.