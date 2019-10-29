Краснокнижные лекарственные семена Байкальского региона сохранит вечная мерзлота

Федеральное криохранилище семян растений открыто на территории Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН в 2012 году. Здесь на площади 110 квадратных метров в толще многолетнемерзлых породах на глубине 9 метров созданы условия для долговременного хранения до 100 тысяч образцов семян сельскохозяйственных, редких, исчезающих, древесных и других хозяйственно-ценных и перспективных видов растений.





Семена лекарственных растений Байкальского региона сохранит вечная мерзлота. Первая коллекция семян лекарственных растений Байкальского региона подготовлена учёными Бурятии для передачи в федеральное криохранилище семян в Якутске. В коллекции без малого 20 наименований краснокнижных растений, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.- Проект создания банка семян редких и исчезающих лекарственных растений Байкальской природной территории – это продолжение пилотного проекта по выращиванию лекарственных растений, в том числе занесённых в Красную книгу. В 2018-м году на базе фермерских хозяйств Бурятии и Иркутской области выращивались лекарственные культуры из семян, предоставленных из собственных коллекций партнёрами проекта - Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН, Ботаническим садом ИГУ, Всероссийским институтом лекарственных и ароматических растений, - уточняют в министерстве.В этом году получены первые семена собственной репродукции. Часть из них отправляется в федеральное криохранилище, а часть передаётся селекционерам для создания своих «байкальских» сортов лекарственных растений, сообщила координатор проекта, директор агентства по связям с общественностью Бурятии Лариса Бочанова. Процессом передачи занимается Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН.- В последнее десятилетие мы наблюдаем, как катастрофически сокращается биологическое разнообразие лекарственной флоры Байкальского региона. Одним из способов сберечь уникальные виды является заморозка генетического материала. Таким образом, удастся сохранить их для последующего размножения на многие десятилетия. Это не простая процедура, но есть шанс что в награду человечество может получить базу данных по тем байкальским растениям, которых к тому времени, возможно, уже не останется в природе, - рассказала Тамара Асеева, доктор фармацевтических наук, зав лабораторией медико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.По её оценке, два проекта заложили основу для развития лекарственного растениеводства в республике. Есть возможность создавать дополнительные рабочие места, пополнять местные бюджеты, и в целом, развивать сельские территории в этом направлении.