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Популярный корейский блогер сняла видео о поездке на Байкал

Популярный корейский блогер сняла видео о поездке на Байкал
Общество, 
Корейцы сравнили Байкал с морем и попробовали местный деликатес. ВИДЕО

Недавно на YouTube-канале популярного блогера Мин Кёнха появилось интересное видео о том, как она и её друзья-корейцы отправились на Байкал. Поездка делегации «I Seoul You», в которую входит девушка, состоялась в рамках путешествия по Евразии для примирения и сотрудничества на Корейском полуострове. На профиле Мин Кёнхи в Instagram насчитывается 185 тысяч подписчиков, а на её блог в YouTube подписаны 571 тысяч человек.


В начале видеоролика девушка спросила у своих друзей, знают ли они что-нибудь о Байкале, те ответили, что видели озеро только на фотографиях. Они начали своё путешествие из Иркутска. Первое, что отметили туристы – хороший воздух, «как будто пью лечебную воду».

Ребята поднимались на фуникулёре и смотрели на озеро с высоты, многие поражались его красотой, а кто-то даже спросил: «В Байкале живёт монстр?».

- Мне кажется, в Байкале живут очень большие рыбы, глубина озера составляет около 1,7 километра…даже не знаю! – прокомментировал один кореец и станцевал импровизированный «танец Байкала».

Затем туристы поехали на рынок в Листвянке и сыграв в «камень-ножницы-бумага» определили проигравшего, который попробует копчёный омуль. Байкальская рыба впечатлила корейца, он сказал, что вкус слишком уж сильный и яркий. Мин Кёнха отметила, что омуль слишком солёный, но попробовать обязательно стоит, ведь только на Байкале есть такое блюдо.

- Я завидую тем, кто живёт здесь. Потому что здесь очень свежий воздух и хорошая погода. Очень красивое озеро, - поделилась Мин Кёнха.


Её друг сказал, что Байкал похож на море, но что необычно – высокие горы, которые видны со всех сторон озера.

Корейцы пообедали на берегу пловом и шашлыком и вернулись в Иркутск. Мин Кёнха сказала, что Иркутск отличается от Владивостока тем, что здесь можно увидеть больше людей азиатской внешности.

- Ангара похожа на реку Хан, которая находится у нас в Сеуле. Здесь так тихо и мирно, я очень завидую людям, которые живут у Ангары. Обязательно приеду сюда ещё раз, если будет возможность, - поделился кореец.


Затем популярная блогер встретилась в отеле со своими фанатами, которые дарили ей шоколад «Алёнка» и другие российские сладости.

- Я чувствую, что на Байкале моё тело и дух обновляется. Если вы хотите обрести мир, думаю, вам стоит приехать сюда, - сказала Мин Кёнха.

Видео просмотрели более 35 тысяч раз, пользователям Сети оно очень понравилось: «Улыбка с лица не сходит. Живу в Иркутске и понимаю, что не ценю того, что имею. Надо будет съездить в Листвянку, погулять, подышать воздухом», «Приезжайте на Байкал зимой, вам понравится. Можно будет на коньках покататься и послушать как Байкал поёт», «Тут больше азиатской внешности. В Улан-Удэ сгоняйте, там вообще под местных замаскируетесь», «Благодаря таким делегациям наш Байкал процветает, получает все больше и больше инвестиций! Правда я живу на другом берегу Байкала, в Бурятии! Приезжайте и к нам, будем очень рады».
Байкал туризм Южная Корея
 
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