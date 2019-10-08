Сейчас формируется выставочная экспозиция республики
В Москве со 2 по 8 декабря в третий раз пройдёт «Дальневосточная ярмарка» – одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних двух лет. В мероприятии примет участие делегация из Бурятии.
В настоящее время правительством региона проводится работа по формированию выставочной экспозиции республики. Ожидается, что мероприятие в дни ярмарки на Новом Арбате посетят до 70 тысяч жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятия впервые приняла участие в ярмарке. Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился своими впечатлениями и отметил, что «Буузы уходили «на ура»
В этом году на ярмарке появятся несколько уличных сцен, на которых в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, этнические и самые современные, специально прилетевшие на мероприятие со всего Дальнего Востока.
В анимационных павильонах ежедневно будут проходить мастер-классы. Также в программу войдут интерактивные лекции, посвященные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальнего Востока.
Ассортимент торговых шале обещает быть более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители Ярмарки смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, чайные сборы из таежных ягод и трав, сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.
Ярмарка покажет своим гостям современные арт-объекты, привезенные с Дальнего Востока, которые расположатся вдоль всего Нового Арбата, «изюминкой» площадки станет интерактивная зона «Дальневосточная тайга» - имитация фрагмента дальневосточного природного ландшафта в центре Москвы. Также там будут расположены интерактивные экраны, с помощью которых каждый сможет узнать об уникальных программах социально-экономического развития Дальнего Востока.
Бурятия во второй раз примет участие в «Дальневосточной ярмарке» в Москве
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