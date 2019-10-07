София Матхеева из Бурятии попала на первенство мира в связи с болезнью другой россиянки
София Матхеева из Бурятии завоевала серебро первенства мира по тайскому боксу, которое проходило в турецкой Анталии. В финале весовой категории свыше 75 кг София уступила местной турецкой спортсменке по очкам.
София попала на первенство мира в последнюю неделю. Она была запасной и заменила первый номер сборной в своей весовой категории из-за болезни спортсменки.
- София отлично справилась, достойно представила Российскую Федерацию. Тренер Софии Матхеевой – Амгалан Дылыков, мастер спорта по тайскому боксу и боксу, тренирует в средней школе № 11, - сообщили в федерации тайского бокса Бурятии.
Также в первенстве мира участвовали ещё две спортсменки из Бурятии – Екатерина Карнакова и Алина Герасимова. Они остались без медалей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на поездку на первенство мира для Екатерины и Алины не нашлось нужного финансирования. Федерация тайского бокса Бурятии организовала сбор пожертвований. Благодаря помощи неравнодушных жителей девушки смогли принять участие в первенстве мира.
Екатерина Карнакова в 2018 году выиграла первенство мира, которое проходило в Таиланде.
Спортсменка из Бурятии взяла серебро первенство мира по тайскому боксу
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