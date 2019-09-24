Жители Бурятии «скинулись» на поездку спортсменок на первенство мира по тайскому боксу

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября федерация тайского бокса Бурятии открыла сбор денег для поездки спортсменок Екатерины Карнаковой и Алины Герасимовой на первенство мира по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 28 сентября во 6 октября в городе Анталия (Турция).
Сегодня стало известно, что все необходимые средства собраны и девушки примут участие в первенстве мира.
- Сейчас нам ещё последнюю сумму должны перечислить и всё, вся сумма будет собрана, - сообщил «Байкал-Daily» тренер Амгалан Дылыков.
Стоимость поездки составляла 250 тысяч. Часть средств была выделена минспортом Бурятии. Оставшиеся 130 тысяч были собраны «всем миром».
- По 100, по 200, по 500 рублей люди переводили. Не вся, конечно, сумма собралась, но комитет, родители, тренеры тоже помогали, - добавил тренер.
Спортсменки сняли небольшое видео, где поприветствовали зрителей словами: «Увидимся в Турции!»
Шансы девушек из Бурятии оказаться на высоких позициях достаточно высоки. Та же Екатерина Карнакова является победительницей первенства мира 2018 года, которое проходило в Таиланде.