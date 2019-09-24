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Жители Бурятии «скинулись» на поездку спортсменок на первенство мира по тайскому боксу

Жители Бурятии «скинулись» на поездку спортсменок на первенство мира по тайскому боксу
Общество, 
Поездка спортсменок в Турцию стала возможной благодаря неравнодушным людям

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября федерация тайского бокса Бурятии открыла сбор денег для поездки спортсменок Екатерины Карнаковой и Алины Герасимовой на первенство мира по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 28 сентября во 6 октября в городе Анталия (Турция).

Сегодня стало известно, что все необходимые средства собраны и девушки примут участие в первенстве мира.

- Сейчас нам ещё последнюю сумму должны перечислить и всё, вся сумма будет собрана, - сообщил «Байкал-Daily» тренер Амгалан Дылыков.

Стоимость поездки составляла 250 тысяч. Часть средств была выделена минспортом Бурятии. Оставшиеся 130 тысяч были собраны «всем миром».

- По 100, по 200, по 500 рублей люди переводили. Не вся, конечно, сумма собралась, но комитет, родители, тренеры тоже помогали, - добавил тренер.

Спортсменки сняли небольшое видео, где поприветствовали зрителей словами: «Увидимся в Турции!»



Шансы девушек из Бурятии оказаться на высоких позициях достаточно высоки. Та же Екатерина Карнакова является победительницей первенства мира 2018 года, которое проходило в Таиланде.
спорт тайский бокс первенство мира
 
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