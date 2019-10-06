Сегодня днём в Улан-Удэ ожидается дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза, днём 4-9, по юго-западу и югу до 9-14 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 6-8 тепла.

