Сегодня днём в Улан-Удэ ожидается дождь

По республике местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза, днём 4-9, по юго-западу и югу до 9-14 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 6-8 тепла.
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