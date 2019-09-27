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Игорь Шутенков призвал «не портить имя и карму»

Игорь Шутенков призвал «не портить имя и карму»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэр остался не доволен качеством новых дорог на Ленина и Ербанова

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании в администрации города раскритиковал качество выполненных работ по асфальтированию улиц Ленина и Ербанова. Движение транспорта было открыто сегодня, 27 сентября, сообщает администрация Улан-Удэ.

- Необходимо провести тщательную приёмку этих работ по площади Советов. Проверить ровность асфальта, трещины, примыкания, нанесение разметки. В эти трещины вода попадёт, зимой весь асфальт покончаем. И не нужно успокаиваться тем, что объект переходящий на будущий год, так не годится, надо сразу делать хорошо и качественно, - сказал Игорь Шутенков.

Он поручил начальнику управлению дорожного строительства Евгению Соболева пригласить к приёмке работ представителей общественного Совета, депутатов горсовета Улан-Удэ.

- Не нужно портить имя и карму. Были созданы все условия, чтобы дорога была хорошей, а в результате получили не то, что ожидали, - сказал мэр.

мэр дорожный ремонт
 
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