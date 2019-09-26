В пятницу в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение в преддверие выходных.
По информации Бурятского гидрометцентра, 27 сентября смещение активного атмосферного фронта вызовет резкое ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра до 15-20, местами до 24 м/с.
Прогнозируется понижение дневных температур на 8 и более градусов.
На перевалах автодорог гололедица, накаты. Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила безопасности.
Бабье лето в Бурятии закончилось. В этом году оно отличилось особенно тёплой погодой, был установлен температурный рекорд.
В Бурятии перед выходными объявили штормовое предупреждение
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