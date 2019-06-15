В Улан-Удэ прошли соревнования по скивкроссу



- Идея пришла моему отцу Рафу давно, но вот возможность провести игры представилась сейчас, в июне, - сообщил «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев, спортсмен, тренер.



Скивкросс-игры включали в себя 3 этапа. В первом туре могли участвовать все желающие от 7 лет, и здесь улан-удэнцы выполняли упражнения на баланс, отжимались, бегали, жонглировали и т.д. Второй и третий этап были уже посложнее, в них уже приняли участие подготовленные горожане. Им предлагалось поднять «царь-гирю» весом в 88 кг, «блины» одной рукой, сделать приседания с сумкой (40 кг) и многое другое.













- Также у любого участника была возможность выиграть 10 тысяч рублей на специальном третьем этапе «Чёрный ящик». Атлеты, уверенные в своих силах, подходили, вытягивали 10 карточек и должны были выполнить содержащиеся в них задания. По условиям, за каждую выполненную «карточку» давали 100 баллов, и если человек набирает 1000 баллов за все задания, то ему обязаны были вручить 10 тысяч рублей. Но, к сожалению, никто не выиграл приз. Выполнить задания возможно, мы проверяли, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.



- Также у любого участника была возможность выиграть 10 тысяч рублей на специальном третьем этапе «Чёрный ящик». Атлеты, уверенные в своих силах, подходили, вытягивали 10 карточек и должны были выполнить содержащиеся в них задания. По условиям, за каждую выполненную «карточку» давали 100 баллов, и если человек набирает 1000 баллов за все задания, то ему обязаны были вручить 10 тысяч рублей. Но, к сожалению, никто не выиграл приз. Выполнить задания возможно, мы проверяли, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.









В конце соревнований всех угостили пиццей и, конечно же, наградили победителей.



На спортивном фестивале было 12 спонсоров. А всего в необычных играх приняли участие более 100 человек.

- Специальным гостем мероприятия был министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Считаю, что всё прошло на хорошем организационном уровне, это были первые скивкроссы-игры. Цель состязаний в популяризации данного вида спорта, - продолжил спортсмен, тренер.



Спортсмен и его отец Раф Кулиев создали собственную систему подготовки - скивкросс, благодаря которой они вместе тренируют многих жителей Улан-Удэ, и благодаря которой сам Рафаэль планирует установить множество различных рекордов.



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае Рафаэль Кулиев и его друг Виталий Савчук за определённое время сделали - Специальным гостем мероприятия был министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Считаю, что всё прошло на хорошем организационном уровне, это были первые скивкроссы-игры. Цель состязаний в популяризации данного вида спорта, - продолжил спортсмен, тренер.Спортсмен и его отец Раф Кулиев создали собственную систему подготовки - скивкросс, благодаря которой они вместе тренируют многих жителей Улан-Удэ, и благодаря которой сам Рафаэль планирует установить множество различных рекордов.Как сообщал «Байкал-Daily», в мае Рафаэль Кулиев и его друг Виталий Савчук за определённое время сделали более 27 тысяч отжиманий в рамках акции «Рекорд Победы».





В марте спортсмен

В апреле атлет поразил жителей Бурятии рекордом. Он поднял одной рукой человека весом в 86 килограммов. На профессиональном языке атлетов – сделал швунг. Достижение улан-удэнца уже зафиксировали в Книге рекордов России.В марте спортсмен продемонстрировал очередное достижение . На записи, которое было предоставлено силачом, он удерживает на одной руке 2 гири, общий вес которых составляет 60 килограммов, и поднимает с помощью другой - третью гирю в 24 килограмма. По словам Рафаэля, тогда ему удалось побить рекорд мира в своей весовой категории с запасом. В конце соревнований всех угостили пиццей и, конечно же, наградили победителей.На спортивном фестивале было 12 спонсоров. А всего в необычных играх приняли участие более 100 человек.

В столице Бурятии прошли необычные соревнования – первые скивкросс-игры. Они состоялись 12 июня, в День России, на футбольном поле ФСК. Участие в состязаниях было бесплатным.