В Северобайкальске прошёл фестиваль бардовской песни
13 сентября в Бурятии состоялся фестиваль бардовской песни. Мероприятие прошло в городе Северобайкальск на территории ТОС «Казачья станица».
Программа фестиваля включила выступления как уже знакомых и именитых исполнителей, таких как Валерий Литвин (г. Иркутск), Владимир Онищенко (пгт. Улькан), Сергей Ларионов, Семен Марьясов, так и начинающих музыкантов в данном жанре: Лев Халудоров, дуэты «100% позитива» и «Друзья», Татьяна Счастливая (пгт. Таксимо), квартет музыкантов военно-духового оркестра войсковой части № 7628: Анатолий Фибих, Денис Паньков, Дмитрий Краснов и Иван Вежновец, а также многие другие. Были среди участников и ещё юные исполнители: Анна Житникова, Екатерина Коситова, ансамбль бардовской песни «Гранд».
В исполнении артистов до самого вечера звучали песни знаменитых бардов, таких как Александр Литвин, Юрий Визбор, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, иркутских бардов и, конечно же, авторские песни самих выступающих. В исполнении северобайкальской поэтессы Ольги Ажичаковой прозвучали замечательные стихи, посвящённые Байкалу и БАМ.
Как сообщает пресс-служба минкультуры РБ, всем участникам были вручены благодарственные письма и памятные сувениры.
Барды спели песни на севере Байкала
Общество, Фото:
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