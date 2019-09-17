Роспотребнадзор проведёт День открытых дверей в Улан-Удэ

Акция состоится для бизнесменов



Управление Роспотребнадзора по Бурятии 19 сентября с 12.00 до 16.00 часов проведёт День открытых дверей для предпринимателей по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».



Для бизнесменов будет организовано консультирование по наиболее актуальным проблемам - с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.



