Акция состоится для бизнесменов
Управление Роспотребнадзора по Бурятии 19 сентября с 12.00 до 16.00 часов проведёт День открытых дверей для предпринимателей по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».
Для бизнесменов будет организовано консультирование по наиболее актуальным проблемам - с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
Роспотребнадзор проведёт День открытых дверей в Улан-Удэ
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