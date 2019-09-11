В Улан-Удэ ремонт теплотрассы на бульваре Карла Маркса завершится в конце сентября

Благоустройство участка запланировано провести до 30 октября
В настоящее время проводятся работы по реконструкции трубопровода на участке тепломагистрали № 5 по бульвару Карла Маркса. Протяжённость участка составляет 584 метров, количество тепловых камер – 7 штук.
Проектом предусмотрена перекладка трубопровода с увеличением диаметра с 300 мм на 500 мм, что позволит увеличить пропускную способность трубопровода. Работы проводит генеральный подрядчик ООО «Фортуна», субподряд ООО «СМП-10».
- Трассировка тепловой сети тепломагистрали № 5 осуществляется от ТК-24 до ТК 38-8 по бульвару Карла Маркса. На сегодня выполнены земляные работы на 520 метрах, устройство лотков на 520 метрах, произведена прокладка труб на 420 метрах и выполнено устройство четырёх тепловых камер. Работы планируется завершить до 30 сентября, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Благоустройство участка запланировано провести до 30 октября.
Благоустройство участка запланировано провести до 30 октября
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