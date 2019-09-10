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Закупку «сиротских» квартир передали Ипотечной корпорации Бурятии

Закупку «сиротских» квартир передали Ипотечной корпорации Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Организация будет также 5 лет нести гарантии за квартиры

Ранее уже анонсировалось, что власти Бурятии начнут закупать жильё для сирот у граждан. Сейчас выяснилось, что возникли трудности при покупке квартир - помещения должны соответствовать всем требованиям. И в регионе придумали механизм решения проблемы.

- В настоящее время республика сталкивается с объективными сложностями в ходе приобретения жилья для детей-сирот. Это со стороны продавца должно быть предложено жилье, которое соответствует всем установленным требованиям, то есть должен быть ремонт. В случае наличия такового наблюдались вопросы с завышением цен на это жильё. Кроме этого, продавец должен предоставить гарантии на весь гарантийный срок по этому жилью. Есть сложности, связанные с участием продавцов этого жилья. Для решения данных вопросов, для того, чтобы обеспечить своевременное приобретение жилья, вносятся изменения, которые определяют новый субъект гарантирования, - сообщил вчера на сессии Хурала министр финансов Бурятии Всеволод Мухин.

Иными словами, гарантийные обязательства будет брать на себя организация.

«Это хозяйственное общество со стопроцентными долями, акциями, в уставном капитале которого находятся собственность Бурятии. Предполагается, что работа будет осуществляться через существующее акционерное общество «Республиканская ипотечная корпорация», - добавил министр.

Ипотечная корпорация Бурятии будет покупать жильё, делать ремонт и предоставлять его для продажи в специализированный жилищный фонд.

На сессии поинтересовались, не понесёт ли расходы бюджет республики за счет таких изменений. Ведь в таком случае объём работы корпорации увеличивается, и, по их словам, потребуются дополнительные средства на её содержание.

- Задача Ипотечной корпорации – приобрести то жильё, которое сейчас есть на рынке, осуществить там работы по ремонту, привести его в надлежащий вид, который будет соответствовать требованиям – соответственно, это брать на себя гарантийные обязательства по жилью, в том числе по 44 ФЗ все ограничения, так скажем, выполнять, участвовать в торгах, приобретать. Те расходы, о которых вы говорите, они предусмотрены в той стоимости квадратного метра жилья, за которую уже уполномоченный орган Бурятии будет выкупать его в специализированный жилищный фонд, - пояснил Всеволод Мухин.

В парламенте повисла тишина, стало ясно, что депутатов такой ответ не устроил. Слово взял и окончательно поставил точку в вопросе Алексей Цыденов, глава Бурятии. Он объяснил сложившуюся ситуацию, а также заверил всех, что дополнительных трат не будет.

«Никаких дополнительных трат на содержание Ипотечной корпорации не предвидится, содержание Ипотечной корпорации будет в рамках той сметы, того штата, который работает сейчас. Финансирование корпорации за счёт стоимости квартир не будет», - сказал он.

- Чтобы купить квартиры на вторичном рынке, вы знаете, что, первое - собственник квартиры не всегда может соответствовать 44 закону, даже если хочет, не войдёт. Второе – никто вам на 5 лет не подпишется, что в течение этих лет он будет приходить и делать ремонт, если кран побежал, или окошко склеилось. И поэтому Ипотечная корпорация будет сама покупать квартиру на вторичном рынке, сама их будет ремонтировать и нам продавать уже отремонтированные. При этом пять лет нести гарантию, если что-то с квартирой произойдёт, - подробно расписал Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии рассказал, что при покупке квартир для сирот риелторы стали существенно завышать их стоимость.

- В связи с тем, что нам незачем завышать стоимость квартир, нам лучше купить хорошую отремонтированную и нормально её содержать, поэтому предложили Ипотечной корпорации это всё обеспечивать. Все финансовые затраты и расходы Ипотечной корпорации открыты, вы их сами можете проверить, при желании, без вопросов, поэтому прошу поддержать. Нам нужно до конца года успеть более сотни квартир купить и сделать, - заключил он.

В итоге закон был принят. В продолжение вопроса депутаты утвердили поправкой и госгарантию по жилью для «Ипотечной корпорации Бурятии» в сумме 200 млн. рублей в республиканском бюджете на 2020 год.

правительство республики сироты
 
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