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В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль народов Прибайкалья

В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль народов Прибайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
Гостей праздника угощали бухлёром, пловом и драниками

Фестиваль национально-культурных объединений и общественных организаций Иркутской области «Дружба народов Прибайкалья» состоялся 6 сентября в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа. На него прибыли представители 15 национально-культурных объединений Иркутской области. На стадионе «Баатар» собралось более 700 человек – гостей и зрителей.

Цель фестиваля – возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры и национальных видов спорта. Культурная часть была представлена выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов, фестивалем национального костюма «Традиции и современность», фестивалем национального танца и песни. Спортивная программа была представлена соревнованиями по мас-рестлингу, бурятской борьбе «Бүхэ Барилдаан» и борьбе «Корэш», шахматам, мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната.

Представители национальных обществ Приангарья приготовили для праздника свои традиционные блюда – бухлёр, плов, драники, шурпу, шашлык, которыми угощали всех гостей фестиваля. Фестиваль завершился гала-концертом, на котором выступили артисты из национальных коллективов и областной филармонии.

Впервые фестиваль «Дружба народов Прибайкалья» провели в Осе. В прошлом году мероприятие проходило в Иркутске, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
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