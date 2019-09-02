Одному из старейших городов края исполнилось 330 лет
31 августа в городе Сретенске Забайкальского края прошли праздничные мероприятия, посвящённые 330-летию города. Участие в них принял краевой глава Александр Осипов.
- В разные годы он был центром казачества, промышленности, крупным торговым городом. Задача краевого правительства, районной власти обеспечить городу прекрасное будущее, возможности для самореализации его жителей, – заявил губернатор.
Жителям и гостям города представили творческую программу с историей зарождения Забайкалья и Сретенска. С концертными номерами на центральной площади города выступили детские коллективы, ансамбль «Забайкальские казаки», прошли показательные выступления пограничников, состоялось шествие трудовых коллективов.
В рамках Дня города была организована ярмарка «Хлебосольная», на которой были представлены сельские поселения Сретенского района. Также состоялись яркие и зрелищные состязания по мотокроссу. Об этом сообщает пресс-служба губернаторая края.
Забайкальский Сретенск отметил свой юбилей
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