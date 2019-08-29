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Белгородская таможня приняла останки бойца Красной Армии из Бурятии

Белгородская таможня приняла останки бойца Красной Армии из Бурятии
Общество, 
Останки солдата отправят в Бурятию для торжественного захоронения

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе Союз поисковых отрядов Украины в пункте пропуска под Белгородом на российско-украинской границе передала представителям Белгородского военно-патриотического отряда «Родина» останки солдата Красной Армии Родиона Табинаева. Он погиб в 1943 году в боях за Харьков.

Родственников Родиона Табинаева отыскали в Бурятии.

Белгородские таможенники провели все необходимые процедуры для передачи останков бойцов родным, сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Родион Табинаев значился пропавшим без вести с 15 марта 1943 года. В марте 2019 года украинские поисковики обнаружили его останки в лесу между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области Украины. По найденному бакелитовому медальону удалось установить его личность.

Как рассказала внучки бойца, у Родиона Григорьевича Табинаева было пятеро детей. В настоящее время есть 6 внуков и 10 правнуков. Солдат служил в пехоте в звании младшего сержанта. Дошёл до Харькова. В марте 1943-го погиб при обороне города. Все это время близкие пытались узнать о судьбе солдата. Но все усилия были безуспешны.

Благодаря совместным усилиям украинских и российских поисковиков, а также коллегам из Беларуси, которые расшифровали записку из медальона, удалось всего за двое суток отыскать родственников солдата.

Останки найденного бойца будут отправлены на родину бойца в Бурятию для торжественного захоронения со всеми воинскими почестями.



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