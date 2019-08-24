Украинские поисковики передали останки бойца Красной Армии из Бурятии









Уйдя на фронт, Родион Табинаев оставил дома пятерых детей. На сегодня в Бурятии у погибшего бойца есть шесть внуков и десять правнуков.



Перезахоронение бойца на Родине со всеми почестями состоится в середине сентября.



Общественная организация «Союз поисковых отрядов Украины» в пункте пропуска под Белгородом на российско-украинской границе передала представителям Белгородского военно-патриотического отряда «Родина» останки солдата Красной Армии Родиона Табинаева, погибшего в марте 1943 года в боях за Харьков. Останки бойца планируется перезахоронить в Бурятии в сентябре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отряда Роман Аббасов.- На территорию России останки были переданы «Союзом поисковых отрядов Украины», с ребятами-поисковиками из Украины мы уже сотрудничаем на протяжении восьми лет и сегодня был передан 20-й боец. На момент гибели в ходе освобождения Харькова Родиону Табинаеву было 38 лет, он был призван в 1941 году с территории сегодняшней Бурятии. Там он работал в должности главного бухгалтера в потребкооперации, - сказал собеседник агентства.Уроженец села Кырен Тункинского района республики числился без вести пропавшим с 15 марта 1943 года. Родион Табинаев проходил службу в 67-м запасном стрелковом полку, входившем в состав 41-й запасной стрелковой бригады Забайкальского военного округа. Останки обнаружили в марте 2019 года в Харьковской области.- Благодаря совместным усилиям украинских и российских поисковиков, а также коллегам из Беларуси, которые расшифровали записку из медальона, удалось всего за двое суток отыскать родственников солдата, - передаёт телеканал «Мир Белогорья».