 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Августа

23 Августа

Популярное

Украинские поисковики передали останки бойца Красной Армии из Бурятии

Украинские поисковики передали останки бойца Красной Армии из Бурятии
Общество, 
Родион Табинаев погиб в боях в Харьковской области

Общественная организация «Союз поисковых отрядов Украины» в пункте пропуска под Белгородом на российско-украинской границе передала представителям Белгородского военно-патриотического отряда «Родина» останки солдата Красной Армии Родиона Табинаева, погибшего в марте 1943 года в боях за Харьков. Останки бойца планируется перезахоронить в Бурятии в сентябре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отряда Роман Аббасов.

- На территорию России останки были переданы «Союзом поисковых отрядов Украины», с ребятами-поисковиками из Украины мы уже сотрудничаем на протяжении восьми лет и сегодня был передан 20-й боец. На момент гибели в ходе освобождения Харькова Родиону Табинаеву было 38 лет, он был призван в 1941 году с территории сегодняшней Бурятии. Там он работал в должности главного бухгалтера в потребкооперации, - сказал собеседник агентства.

Уроженец села Кырен Тункинского района республики числился без вести пропавшим с 15 марта 1943 года. Родион Табинаев проходил службу в 67-м запасном стрелковом полку, входившем в состав 41-й запасной стрелковой бригады Забайкальского военного округа. Останки обнаружили в марте 2019 года в Харьковской области.

- Благодаря совместным усилиям украинских и российских поисковиков, а также коллегам из Беларуси, которые расшифровали записку из медальона, удалось всего за двое суток отыскать родственников солдата, - передаёт телеканал «Мир Белогорья». 



Уйдя на фронт, Родион Табинаев оставил дома пятерых детей. На сегодня в Бурятии у погибшего бойца есть шесть внуков и десять правнуков.

Перезахоронение бойца на Родине со всеми почестями состоится в середине сентября.  
поисковый отряд Красная Армия останки Украина без вести пропавшие Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество, 24.08.2019
Площадь возгорания более пятисот гектаров 
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 24.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по республике утром и днём по южной половине республики местами небольшие дожди, грозы
В Иркутске открывается зоопарк
В Иркутске открывается зоопарк
Общество, 23.08.2019
Он станет местом обитания около тысячи животных
В Иркутске отметят юбилей предместья
В Иркутске отметят юбилей предместья
Общество, 23.08.2019
Предместью Рабочее исполнится 220 лет
«Танцевальная капель» соберёт в Улан-Удэ хореографические коллективы
«Танцевальная капель» соберёт в Улан-Удэ хореографические коллективы
Общество, 23.08.2019
В парке «Юбилейный» состоится фестиваль ансамблей танца
В Забайкалье начинается новый концертно-зрелищный сезон
В Забайкалье начинается новый концертно-зрелищный сезон
Общество, 23.08.2019
Учреждения культуры края подготовили для зрителей ряд премьер
Иркутская область отметила День российского флага
Иркутская область отметила День российского флага
Общество, 23.08.2019
В городах и сёлах региона прошли праздничные шествия, митинги и акции
В Чите состоится молодёжный «МузФест»
В Чите состоится молодёжный «МузФест»
Общество, 23.08.2019
На фестивале выступят 14 коллективов и 3 исполнителя
Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира
Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира
Общество, 23.08.2019
Благодаря приангарцам российская сборная заняла первое общекомандное место
В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
Общество, 23.08.2019
На ночной фестиваль «PROexperience» приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Общество, 23.08.2019
В Забайкалье завершились международные детские спортивные игры
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
Общество, 23.08.2019
Две ленты, которые будут показывать в учреждении, посвящены творчеству Рене Магритта
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Общество, 23.08.2019
Детей Турунтаевского центра развития ребёнка посетили лесники Прибайкальского лесхоза
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Общество, 23.08.2019
Члены общественной наблюдательной комиссии и представители общественного совета проверили условия отбывания наказания осуждённых

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^