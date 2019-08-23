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В Иркутске проходит региональный этап всероссийской спартакиады трудящихся

В Иркутске проходит региональный этап всероссийской спартакиады трудящихся
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители поедут на финал соревнований в Тамбов

В Иркутске на базе спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит» проходит региональный этап всероссийской спартакиады трудящихся. На открытии соревнований участников поприветствовал заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырёв.

- В спартакиаде принимают участие пять команд крупнейших предприятий Иркутска и Ангарска, и я уверен, что конкуренция будет серьёзная. Хочу всем пожелать красивых побед и бескомпромиссной борьбы. По итогам соревнований сильнейшая команда примет участие в финале всероссийской спартакиады трудящихся, который пройдёт в сентябре в Тамбове. Но главное, чтобы вы получили удовольствие от соревнований и активного времяпрепровождения, – сказал на открытии Павел Богатырёв.

В программу спартакиады включены следующие виды: волейбол среди мужских команд, гиревой спорт, лёгкая атлетика, шахматы, настольный теннис, перетягивание каната, а также соревнования спортивных семей. Спортивные семьи будут соревноваться в дартсе, легкоатлетической эстафете, настольном теннисе и шашках. Сегодня проходят соревнования по шахматам, настольному теннису, гиревому спорту, а также по настольному теннису среди семей. Завершится спартакиада 25 августа.

Участие в соревнованиях принимают команды Ангарской нефтехимической компании, Иркутской нефтяной компании, Водоканала, Иркутскэнергосбыта и Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба минспорта региона.
спорт спартакиада Иркутск
 
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