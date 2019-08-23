На состязания съехались более 200 участников из районов Бурятии, регионов России, Монголии и Китая
Сегодня, 23 августа, в Центре настольного тенниса Улан-Удэ торжественно открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета».
Сегодня в Улан-Удэ открыты 14 залов для настольного тенниса, в которых занимаются более тысячи теннисистов.
«Кубок горсовета» по настольному теннису проходит в столице Бурятии уже в третий раз. В этом году турнир собрал свыше 200 участников из Китайской народной республики, Монголии, Хакасии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края, районов Бурятии и Улан-Удэ.
Закрытие турнира состоится 25 августа, сообщает управление по информационной политике города.
В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»
Общество, Фото:
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