В столице Бурятии состоялась необычная экологическая акция
В Улан-Удэ состоялся первый плоггинг.
Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Слово является результатом слиянием двух— шведского plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»).
В прошедшие выходные в столице Бурятии состоялся такой забег. Желающих принять участие в экологической акции собралось 28 человек, в том числе дети, которые пришли со своими родителями.
За час было собрано около 30 мешков, половина – вторсырьё: пластиковые и стеклянные бутылки. Мусор потом сдали в пункты приёма.
- Мотивы были разные – кто-то хотел повеселиться, кто-то – не дать пластику уплыть в Байкал, кому-то просто стыдно за нашу набережную. Компания собралась отличная, - написала на своей странице в Instagram эко-активистка Лиля Витина.
Люди планировали на бегу собирать мусор, делить его на перерабатываемый и нет. Однако в итоге вышло несколько иначе.
- Получилось, что мы пробежали 5-50 метров и встряли – везде по Набережной мусор, чего только нет… состав, честно говоря, ужасает… - признаётся Лиля.
Состоится ли вторая подобная акция, неизвестно. В комментариях девушка уточнила, что второго плоггинга пока не планируется.
Бегущие улан-удэнцы собрали 30 мешков мусора
Общество, Фото:
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В столице Бурятии состоялась необычная экологическая акция
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