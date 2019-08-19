Бегущие улан-удэнцы собрали 30 мешков мусора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В столице Бурятии состоялась необычная экологическая акция



В Улан-Удэ состоялся первый плоггинг.



Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Слово является результатом слиянием двух— шведского plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»).



В прошедшие выходные в столице Бурятии состоялся такой забег. Желающих принять участие в экологической акции собралось 28 человек, в том числе дети, которые пришли со своими родителями.



За час было собрано около 30 мешков, половина – вторсырьё: пластиковые и стеклянные бутылки. Мусор потом сдали в пункты приёма.



- Мотивы были разные – кто-то хотел повеселиться, кто-то – не дать пластику уплыть в Байкал, кому-то просто стыдно за нашу набережную. Компания собралась отличная, - написала на своей странице в Instagram эко-активистка Лиля Витина.



Люди планировали на бегу собирать мусор, делить его на перерабатываемый и нет. Однако в итоге вышло несколько иначе.



- Получилось, что мы пробежали 5-50 метров и встряли – везде по Набережной мусор, чего только нет… состав, честно говоря, ужасает… - признаётся Лиля.



Состоится ли вторая подобная акция, неизвестно. В комментариях девушка уточнила, что второго плоггинга пока не планируется.

