Экипаж военных из Бурятии победил в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

Второе место с результатом 18 минут 55 секунд занял первый экипаж российской сборной в составе командира танка старшего сержанта Константина Вертунова, наводчика – оператора старшего сержанта Ильи Ишимова и механика-водителя старшего сержанта Игоря Шиленина.



Оба экипажа проходят службу в Восточном военном округе.



Третье место в индивидуальном зачёте с результатом 18 минут 57 секунд завоевали танкисты Китая в составе командира танка старшего сержанта Ван Цзиньчэна, механика – водителя младшего сержанта Хань Цзинкэ и мехеника – водителя сержанта Лю Яна.



Победители соревнования будут награждены медалями, а также ценными призами – автомобилями и мотоциклами.



Масштабные соревнования продлятся до 17 августа.





Первую золотую и серебряную медали Армейских международных игр – 2019 для российской сборной принесли танковые экипажи российской сборной, сообщает пресс-служба минобороны России.В завершившейся шестидневной индивидуальной гонке среди 69 экипажей 23 сборных российские танкисты заняли первое и второе место.Победителем индивидуальной гонки со 100% поражением мишеней, рекордом скорости 78 километров в час и рекордом чемпионатов 17 минут 30 секунд стал второй российский экипаж в составе командира танка старшины Михаила Жилина, наводчика – оператора старшины Бато Цыдыпова и механика – водителя Ивана Осеева.Жители Бурятии в соцсетях пишут, что гордятся земляками, и уточняют, что Бато Цыдыпов родом из Еравнинского района республики, а Иван Осеев – из Кяхтинского района.