Забайкалье нашло решение по телефонизации отдалённых сёл



Глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что найдено системное решение по обеспечению связью отдалённых населённых пунктов региона благодаря обращениям в администрацию президента и федеральное правительство.



- Готовятся изменения в федеральный закон о связи, которые предусмотрят обязательную телефонизацию всех населённых пунктов, в которых проживает свыше ста человек. Совместно с минкомсвязи мы составим график и в течение двух лет все населённые пункты обеспечим связью. Наша задача – сделать всё своевременно и по возможности сократить сроки, – заявил Александр Осипов.



Он добавил, что есть техническое решение по телефонизации тех населённых пунктов, в которых проживает менее ста человек. У профильного регионального министерства уже есть поручение в ближайшее время составить график установки новой системы. Речь идёт о связке технологий: предоставление доступа в Интернет посредством спутникового канала, Wi-Fi-точки доступа и Wi-Fi-Calling. Новое техническое решение уже опробовали жители пострадавшего от апрельских пожаров села Тасырхой Борзинского района. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.

