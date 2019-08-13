В Иркутске проверят медицинские знания жителей

Победители получат призы
17 августа в Иркутском планетарии состоится «Медицинская лабораторная» – событие международной научно-просветительской акции по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная». Проверить свои знания о медицине может любой желающий – для этого не нужны специальные навыки.
У участников будет 30 минут на заполнение теста, затем в течение часа «завлаб» подробно разберёт каждый из вопросов. Первый раздел «Медлабы» – мифы о еде. Во втором самом важном разделе речь пойдёт о болезнях и их лечении. Заключительный раздел посвящён ученику лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова Владимиру Хавкину (1860-1930). Он был первым бактериологом и эпидемиологом, который помог человечеству бороться с таким страшным явлением, как эпидемии. Разработанные Хавкиным вакцины спасли миллионы жизней – сначала в Индии, где он впервые провёл массовое вакцинирование, а потом и во всём мире.
Участие бесплатное, количество мест ограничено. «Отличники», ответившие правильно на большинство вопросов, получат призы от партнёров акции. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
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