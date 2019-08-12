Житель Бурятии расплачивался найденной картой в магазинах

На 5,5 тысяч рублей он купил алкоголь и продукты



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты. Инцидент произошёл 4 августа. С утерянной 36-летним улан-удэнцем карты списали более 5,5 тысяч рублей.



По словам подозреваемого – жителя Иволгинского района – банковскую карту он нашёл на стройке, забрав её себе, рассчитался в магазинах. Мужчина признался, что в основном деньги потратил на покупку спиртного.



Мужчина ранее не судим. Причинённый им ущерб частично возмещён.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.