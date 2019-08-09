В Иркутске состоится ежегодная акция «Ночь кино»

В Доме кино покажут три отечественных фильма
24 августа в Доме кино Иркутского областного кинофонда пройдёт четвёртая ежегодная всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой запланирован показ трёх отечественных фильмов. Акция проводится Фондом кино совместно с министерством культуры РФ. Показы проходит бесплатно.
Афиша мероприятия определялась путём открытого интернет-голосования, в результате которого зрители выбрали военную драму Андрея Волгина «Балканский рубеж», семейную комедию Евгения Бедарева «Домовой» и комедию Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». На протяжении всего мероприятия будет действовать тематическая фотозона, уютное кафе с живой музыкой. Об этом информирует пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, к акции присоединятся восемь кинотеатров Забайкальского края
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