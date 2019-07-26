Забайкалье присоединится к «Ночи кино»

«Ночь кино» пройдёт 24 августа



Российские кинолюбители определились с выбором фильмов, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино».



Так, 24 августа зрители смогут посмотреть картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домового» Евгения Бедарева и «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.



В Забайкалье к акции подключатся кинотеатры региональной кинокомпании. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах «Бригантина» в Чите, «Космос» в Балее, «Восток» в Борзе, «Экран» в Карымском, «Авангард» в Кокуе, «Россия» в посёлке Первомайский, а также в концертных залах театра «Забайкальские узоры» в Чите и дома культуры железнодорожников в Хилке, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

