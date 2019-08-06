Завод «Улан-Удэстальмост» выставлен на торги за 755 млн

Конкурсный управляющий ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрий Никонов выставил на продажу имущественный комплекс предприятия со стартовой ценой продажи 755,2 млн рублей, следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Торги проводятся посредством публичного предложения. Минимальная цена, за которую может быть реализовано имущество предприятия, составляет 528,7 млн рублей.
В число лотов с оборудованием, производственными и складскими помещениями включены лоты с товарным знаком завода, с архивом проектно-технической документации, а также с дебиторской задолженностью, уточняет «Интерфакс».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года появилась информация, что в столице Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Улан-Удэстальмост». Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности».
Отмечалось, что, по данным следствия, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены 69 работников. Задолженность по заработной плате и расчётам при увольнении перед ними составляла 3 млн. рублей.
- Лишь после возбуждения уголовного дела руководство завода начало производить расчёты с уволенными работниками, и на сегодняшний день почти все потерпевшие получили причитающиеся им выплаты, - рассказали уже в январе этого года в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
«Также отслеживается текущая ситуация на предприятии, связанная с выплатой заработной платы. В рамках проводимой бухгалтерской экспертизы исследуются вопросы о своевременности оплаты труда работников за весь период функционирования предприятия», добавляли тогда в СУ СК России по республике.
Помимо этого, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии было возбуждено в отношении руководителя ещё одно уголовное дело. Мужчина подозревается по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
После возбуждения уголовного дела руководством компании в бюджет произведены необходимые платежи на сумму 59,9 млн. рублей. И по состоянию на 23 января 2019 года полностью погашена задолженность по налогам и страховым взносам.