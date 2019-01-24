Стали известны подробности уголовных дел по «Улан-Удэстальмосту»



Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года появилась информация, что



Отмечалось, что, по данным следствия, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены 69 работников. Задолженность по заработной плате и расчётам при увольнении перед ними составляла 3 млн. рублей.



- Зная об имеющейся задолженности, располагая финансовыми средствами, достаточными для выплаты уволенным работникам причитающихся им денег, мужчина из корыстной и иной личной заинтересованности по договоренности с неустановленными лицами из числа руководителей компании, продолжил нарушать трудовые права бывших работников, которые добивались выплаты им заработанных денежных средств, - сообщали тогда в Следственном управлении СК России по Бурятии.



Однако это не всё. Помимо этого, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии было возбуждено в отношении руководителя ещё одно уголовное дело. Мужчина подозревается по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».



Получили причитающиеся им выплаты Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года появилась информация, что в столице Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Улан-Удэстальмост». Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности».Отмечалось, что, по данным следствия, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены 69 работников. Задолженность по заработной плате и расчётам при увольнении перед ними составляла 3 млн. рублей.- Зная об имеющейся задолженности, располагая финансовыми средствами, достаточными для выплаты уволенным работникам причитающихся им денег, мужчина из корыстной и иной личной заинтересованности по договоренности с неустановленными лицами из числа руководителей компании, продолжил нарушать трудовые права бывших работников, которые добивались выплаты им заработанных денежных средств, - сообщали тогда в Следственном управлении СК России по Бурятии.Однако это не всё. Помимо этого, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии было возбуждено в отношении руководителя ещё одно уголовное дело. Мужчина подозревается по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».



Сегодня стали известны подробности расследования уголовных дел.



- Лишь после возбуждения уголовного дела руководство завода начало производить расчёты с уволенными работниками, и на сегодняшний день почти все потерпевшие получили причитающиеся им выплаты, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Что касается второго уголовного дела, то, напомним, по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам, сборам и страховым взносам с предприятия составляла более 39 млн. рублей.



- Генеральный директор в нарушение налогового законодательства умышленно сокрыл от уплаты недоимки денежные средства компании в размере 5 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчётный счёт ещё одного созданного ООО «Улан-Удэстальмост» с другим идентификационным номером налогоплательщика, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



После возбуждения уголовного дела руководством компании в бюджет произведены необходимые платежи на сумму 59,9 млн. рублей. И по состоянию на 23 января 2019 года полностью погашена задолженность по налогам и страховым взносам, отметили в Следственном управлении.



- Также отслеживается текущая ситуация на предприятии, связанная с выплатой заработной платы. В рамках проводимой бухгалтерской экспертизы исследуются вопросы о своевременности оплаты труда работников за весь период функционирования предприятия. Все работники завода, чьи права на своевременную оплату труда были нарушены, могут также самостоятельно обратиться к следователю по адресу: г. Улан-Удэ ул. Советская, 18 каб. 406, тел. 21-99-57, для решения вопроса о признании их потерпевшими и дальнейшего восстановления нарушенных прав, - заключили в Следственном управлении.

