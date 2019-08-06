В Забайкалье осудили многодетного отца за сбыт наркотиков

Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима



Летом прошлого года житель Забайкальского края заготовил марихуану из верхушечных частей и листьев дикорастущей, которое принёс к себе домой и хранил в гараже.



Спустя полгода он передал наркотическое средство жителю Читы, с которым познакомился, пока лежал в Краевой клинической больнице.



Мужчину – отца четверых детей - признали виновным за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Акшинского районного суда.