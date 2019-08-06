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В Забайкалье осудили многодетного отца за сбыт наркотиков

В Забайкалье осудили многодетного отца за сбыт наркотиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима

Летом прошлого года житель Забайкальского края заготовил марихуану из верхушечных частей и листьев дикорастущей, которое принёс к себе домой и хранил в гараже.

Спустя полгода он передал наркотическое средство жителю Читы, с которым познакомился, пока лежал в Краевой клинической больнице.

Мужчину – отца четверых детей - признали виновным за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Акшинского районного суда.
наркотики Забайкальский край
 
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