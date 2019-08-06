Читинец украл телефон в торговом центре

Гаджет вытащил он из сумки, находящейся в продуктовой тележке



4 августа в Чите в полицию обратилась 53-летняя женщина и сообщила о краже телефона «Самсунг». Преступление произошло в торговом центре. Дамскую сумку женщина поставила в продовольственную тележку, в которую складывала продукты. Подойдя к кассе, она обнаружила, что в сумке нет телефона, стоимостью 12 тысяч рублей.



- Сотрудники уголовного розыска просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого, ориентировка на которого была передана наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц, сотрудникам ППС удалось задержать подозреваемого. От него получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Украденный смартфон злоумышленник успел продать.



За кражу возбуждено уголовное дело. Стражи порядка продолжают работу по установлению места сбыта сотового телефона.