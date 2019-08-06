Гаджет вытащил он из сумки, находящейся в продуктовой тележке
4 августа в Чите в полицию обратилась 53-летняя женщина и сообщила о краже телефона «Самсунг». Преступление произошло в торговом центре. Дамскую сумку женщина поставила в продовольственную тележку, в которую складывала продукты. Подойдя к кассе, она обнаружила, что в сумке нет телефона, стоимостью 12 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого, ориентировка на которого была передана наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц, сотрудникам ППС удалось задержать подозреваемого. От него получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Украденный смартфон злоумышленник успел продать.
За кражу возбуждено уголовное дело. Стражи порядка продолжают работу по установлению места сбыта сотового телефона.
Читинец украл телефон в торговом центре
Общество, Фото:
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