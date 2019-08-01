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В Бурятии ликвидировали 17 свалок

В Бурятии ликвидировали 17 свалок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Убрано 16 несанкционированных свалок в Улан-Удэ, одна - в Тарбагатайском районе

С 20 по 30 июля в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» ликвидировал 17 несанкционированных свалок. Вывезено порядка 5,7 тысяч кубов мусора.

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова региональный оператор приступил к ликвидации несанкционированных мест скопления отходов.

- На момент начала нашей работы было зафиксировано 150 свалок. В период месячника чистоты за два месяца комбинатом по благоустройству Улан-Удэ было ликвидировано порядка 70 несанкционированных мест. По поручению главы Бурятии мы также приступили к массовой ликвидации несанкционированных свалок в регионе. С 20 по 30 июля нами убрано 16 свалок в Улан-Удэ и одна масштабная в Тарбагатайском районе. Но учитывая, что ежедневно обнаруживаются новые места скопления мусора, а также вновь засоряются убранные ранее, то работы для нас предостаточно, - сообщила заместитель директора «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.

Большую часть свалок оператор планирует ликвидировать до конца августа, также работы ведутся в районах республики.

- Наша общая задача – сделать так, чтобы был организован вывоз мусора по графику, и не появлялись новые свалки, - отметила заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Основная причина образования несанкционированных свалок – это отсутствие управляющих организаций, которые должны следить за порядком на придомовой территории, считает заместитель директора «ЭкоАльянс».

- Хочется отметить, что некоторые свалки пришлось убирать уже не впервые. Их повторное образование связано с отсутствием контейнерных площадок и организации надлежавшей инфраструктуры в сфере работы с мусором. Поэтому жители невольно вынуждены снова создавать свалки, учитывая, что у них нет контейнеров, - говорит Наталья Пихеева.

В свою очередь, у администрации Улан- Удэ к работе регионального оператора есть претензии в нарушении графика вывоза твердых коммунальных отходов с существующих контейнерных площадок. Так по 37 адресам, где были зафиксированы нарушения, комитетом городского хозяйства направлены материалы в Роспотребнадзор, для принятия мер административного воздействия, - отметила заместитель начальника отдела административного контроля комитета городского хозяйства Улан-Удэ Гэма Тайсаева.

Кроме того, по поручению и.о. руководителя городской администрации Игоря Шутенкова, комитет городского хозяйства через единую дежурно-диспетчерскую службу фиксирует все жалобы населения о скоплениях мусора, о чем незамедлительно ставит в известность руководство «Экоальянса». Такая практика уже приносит свои плоды, и стихийных свалок мусора в городских районах в последнее время стало существенно меньше.

Напомним, со всеми условиями заключения договора с региональным оператором можно ознакомиться на официальном сайте экоальянс03.рф. Жители города могут также обратиться за договором по адресу: ул. Ленина, 32 «а», сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
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