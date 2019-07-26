В Иркутске благоустраивают набережную

Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки
В Иркутске ведётся благоустройство набережной на правом берегу реки Ушаковки. Это один из самых масштабных проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На набережной предусмотрено создание площадок для отдыха и проведения мероприятий, зоны для установки арт-объектов. Также будут обустроены дорожки, скейтпарк, прогулочные аллеи, проведено озеленение и освещение.
- Мы навели порядок рядом с рынком «Знаменский» и сейчас приступили к благоустройству этой территории. Для удобства иркутян здесь появится транзит вдоль реки Ушаковки. Это будет тротуарная дорожка от остановки «Павловский рынок» по улице Баррикад до улицы Фридриха Энгельса, – рассказал в ходе выездного совещания мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Проект обсуждался совместно с жителями. Перед проектировщиками была поставлена задача – создать безопасную, комфортную территорию. У жителей Куйбышевского района сейчас нет подобных площадок для отдыха и занятий спортом. Берег Ушаковки станет новым значимым городским пространством.
Общая площадь благоустройства территории набережной на берегу реки Ушаковки составляет больше 40 тыс. кв. метров. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы, в частности, демонтаж подпорной стенки. Также завершается демонтаж бетонных площадок, ведётся расчистка территории. Специалистам предстоит демонтировать высоковольтные линии, перенести трансформаторную подстанцию. Будут проведены работы по асфальтированию площади, проездов, пешеходных и велодорожек, сделано освещение. Завершить благоустройство набережной планируется до сентября.
Кроме того, глава города проверил ход ремонтных работ на мемориале «Вечный огонь славы». Дмитрий Бердников подчеркнул, что работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. На площади меняют тротуарное покрытие на современную плитку с использованием натуральных материалов. Работы ведутся за счёт средств городского бюджета.
В этом году на бульваре Гагарина в рамках первого этапа будет обустроен сквер напротив здания «Иргиредмета».
- На этой территории будет сделано мощение тротуарной плиткой, велопарковка, проведено дополнительное освещение. Кроме того, мы предполагаем, установить оригинальные лавочки и клумбы. Также в этом году здесь будут высажены рябины и серебристые клёны, – отметила начальник департамента городской среды Марина Шевела.
В этом году в городе планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по федеральной программе будет обустроено более 230 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске благоустраивают набережную
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поля обработали специальными средствами
Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки
В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий
Всего в 2019 году в районе зарегистрировали 6 пар близнецов
Фестиваль закончится 28 июля
«Крепкий орешек» оказался по зубам Алтаю, Кузбассу и Приангарью
В парке имени Орешкова разместят инновационную площадку по концепции PlayHub
Также там установят для влюблённых скамью примирения
Родителей детей в Улан-Удэ устроили акцию протеста
Баярма Зодбоева уже удивила подписчиков необычным снимком у памятника Ленину
Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка Михаил Попкова
Оценивать качество городской среды в Бурятии будут по 36 индикаторам
Это будет юбилейный 20-й слёт
Николай Вербицкий претендует на попадание в состав сборной страны по лёгкой атлетике
На сегодня отдохнули около 600 детей