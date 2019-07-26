В Иркутске благоустраивают набережную

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки



В Иркутске ведётся благоустройство набережной на правом берегу реки Ушаковки. Это один из самых масштабных проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



На набережной предусмотрено создание площадок для отдыха и проведения мероприятий, зоны для установки арт-объектов. Также будут обустроены дорожки, скейтпарк, прогулочные аллеи, проведено озеленение и освещение.



- Мы навели порядок рядом с рынком «Знаменский» и сейчас приступили к благоустройству этой территории. Для удобства иркутян здесь появится транзит вдоль реки Ушаковки. Это будет тротуарная дорожка от остановки «Павловский рынок» по улице Баррикад до улицы Фридриха Энгельса, – рассказал в ходе выездного совещания мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Проект обсуждался совместно с жителями. Перед проектировщиками была поставлена задача – создать безопасную, комфортную территорию. У жителей Куйбышевского района сейчас нет подобных площадок для отдыха и занятий спортом. Берег Ушаковки станет новым значимым городским пространством.



Общая площадь благоустройства территории набережной на берегу реки Ушаковки составляет больше 40 тыс. кв. метров. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы, в частности, демонтаж подпорной стенки. Также завершается демонтаж бетонных площадок, ведётся расчистка территории. Специалистам предстоит демонтировать высоковольтные линии, перенести трансформаторную подстанцию. Будут проведены работы по асфальтированию площади, проездов, пешеходных и велодорожек, сделано освещение. Завершить благоустройство набережной планируется до сентября.



Кроме того, глава города проверил ход ремонтных работ на мемориале «Вечный огонь славы». Дмитрий Бердников подчеркнул, что работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. На площади меняют тротуарное покрытие на современную плитку с использованием натуральных материалов. Работы ведутся за счёт средств городского бюджета.



В этом году на бульваре Гагарина в рамках первого этапа будет обустроен сквер напротив здания «Иргиредмета».



- На этой территории будет сделано мощение тротуарной плиткой, велопарковка, проведено дополнительное освещение. Кроме того, мы предполагаем, установить оригинальные лавочки и клумбы. Также в этом году здесь будут высажены рябины и серебристые клёны, – отметила начальник департамента городской среды Марина Шевела.



В этом году в городе планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по федеральной программе будет обустроено более 230 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

