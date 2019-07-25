В Бурятии снимают фильм о буддийском скульпторе

Фильм о Санжи-Цыбик Цыбикове снимает режиссёр Виктор Алферов, автор кинофильма о Вампилове «Облепиховое лето»
Весной 2019 года в Национальном музее Бурятии известный режиссёр Виктор Алферов, уроженец села Оронгой Иволгинского района, начал снимать документальный фильм «Стрела вдохновения». Фильм посвящён творчеству габжа-ламы Янгажинского дацана Санжи-Цыбику Цыбикову. Этот скульптор и философ был основателем профессиональной школы буддийской деревянной скульптуры Бурятии, сообщает пресс-служба минкультуры республики.
Музей истории им. М.Н. Хангалова хранит в своих фондах полную коллекцию работ буддийского мастера Цыбикова и других скульпторов его школы. Всего в музейной коллекции представлено более 150 единиц хранения, настоящих сокровищ, поступивших, в основном, из родного для Санжи-Цыбика Цыбикова Янгажинского дацана. Это редкие фотографии, архивные документы дацана, тханка, уникальные и единственные образы буддийских божеств, выполненные из дерева.
На днях Виктор Алферов продолжил съёмки. Эта работа началась в 2016 году.
Как отметил сам режиссёр, «буддийское искусство Бурятии дало миру прекрасные образы мелкой пластики, монументальной скульптуры, новых архитектурных видов дацанов». В фильме Виктора Алферова о жизни мастера и многовековых традициях буддийской культуры и философии расскажут искусствоведы, музейные хранители и священнослужители.
Наиболее ярким периодом иконографической буддийской культуры в Бурятии были последние десятилетия XIX и начала ХХ веков. Этот период начался со временем творческой деятельности бурятского ламы-скульптора Санжи-Цыбика Цыбикова (1877-1934 гг.). Именно он стоял у истоков становления бурятской буддийской иконописи.
Фильм «Стрела вдохновения» расскажет и о современных бурятских мастерах изобразительного искусства, которые продолжают самобытные традиции народного творчества. Например, сюжет фильма коснётся творчества скульптора и художника Даши Намдакова, получившего мировую известность.
Фильм задуман как продолжение проекта «Моя малая Родина». Проект исследует культуру малых народов Реализуется этот проект в виде авторской серии документальных фильмов Виктора и Елены Алфёровых, посвященных национальным традициям Бурятии.
Так, в 2014 году был снят фильм «Танец орла», рассказывающий о спорте Бурятии. Этот фильм получил награды на различных российских и зарубежных международных фестивалях.
Затем в 2015 году был выпущен фильм «Земля счастливого учения», посвящённый вопросам религии в Бурятии. Премьера фильма прошла в начале 2016 года. Этот фильм стал участником нескольких российских и зарубежных кинофестивалей.
И, наконец, о национальном искусстве Бурятии и народном творчестве расскажет будущий фильм «Стрела вдохновения».
В Бурятии снимают фильм о буддийском скульпторе
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