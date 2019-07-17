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В Бурятии двух тружениц тыла поздравили с 90- и 95-летием

В Бурятии двух тружениц тыла поздравили с 90- и 95-летием
Общество, 
Женщины работали в Великую Отечественную войну

В Кяхтинском районе Бурятии двух тружениц тыла поздравили с 90- и 95-летием.

Одна из именинниц - Федосья Семёновна Терехина родилась в селе Демино Солонешенского района Алтайского края. Сейчас проживает в Кяхтинском районе Бурятии. Трудовую деятельность начала в годы войны – с января 1944 года и трудилась до выхода на пенсию в 1979 году. Награждена медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг», дипломом «Лучшая доярка района», является ветераном труда. Воспитала дочь, имеет трёх внуков и шесть правнуков.

Ещё один юбиляр - Анна Николаевна Волкова – отметила 90-летие со дня рождения. Она родилась в селе Кутомара Калгинского района Читинской области. Родилась в большой крестьянской семье, где воспитывалось 14 детей. Однако же выжили не все. К 1941 году в семье осталось лишь двое детей - сама Анна Николаевна и её старший брат Илья Николаевич. Известие о начале войны застало семью Анны Николаевны, когда они проживали в совхозе Дзержинский в Красноярском крае. Ей тогда едва исполнилось 12 и в её жизни начался новый этап – трудовые будни в годы военного лихолетья.

12-летняя Анна работала там, куда пошлют. Ей приходилось доить коров, ухаживать за телятами, работать на сенокосе, заготавливать дрова – валить лес, пилить, вывозить с деляны на санях, колоть на поленья. Даже при таком графике дети успевали учиться и получать знания.

-В 1956 году семья Анна Николаевна с мужем переехали в Бурятию, в село Харанхой, где жили родители супруга. К тому времени в семье уже было трое детей, затем родились ещё трое. В Харанхое Анна Николаевна 32 года проработала в совхозе. За эти годы она работала дояркой, телятницей, учётчиком. За добросовестный труд имеет много грамот и благодарностей. Награждена двумя медалями «Материнство», имеет звание «Ветеран труда», удостоверение «Дети войны». Она – победитель социалистического соревнования 1974 года. Юбиляров поздравили представители администрации Кяхтинского района, отдела социальной защиты населения, пенсионного фонда, общественных организаций.
юбилей ветераны ВОВ
 
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