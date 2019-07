Алексей Цыденов станцевал на фестивале «Голос кочевников»

Пользователи оставляют одобрительные комментарии под постом:

«Большой респект и уважение, будьте всегда таким позитивным и хорошим»

«Ты наш парень»

«Молодец, успевает и работать, и отдохнуть!»

«Интересно, в чём его секрет»

«Классно»

Как сообщал «Байкал-Daily», масштабный фестиваль «Голос кочевников» проходит в местности Ацагат Заиграевского района - на территории туристического комплекса «Степной кочевник». Ранее анонсировалось, что более 30 музыкальных групп из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступят перед жителями республики.Здесь одновременно работают две сцены. И в первый день, 12 июля, прошли концерты Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), URNA (Внутренняя Монголия – Германия), RecОn (Монголия), «Алтын Туу» (Алтай), DASHIMA (Бурятия), ИГРО (Бурятия).Во второй день, 13 июля, выступили коллективы Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs Band (Монголия), SHONO (Иркутск).Сегодня, в заключительный день фестиваля, на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).На территории туристического комплекса работает фуд-корт от лучших заведений города, хендмейд-ярмарка сувениров и одежды, где свои изделия представляют мастера из Улан-Удэ, Иркутска и других городов, проходят спортивные развлечения, а также анимационно-развлекательная программа от народных коллективов Бурятии.