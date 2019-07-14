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Алексей Цыденов станцевал на фестивале «Голос кочевников»

Алексей Цыденов станцевал на фестивале «Голос кочевников»
Общество, 
Глава Бурятии прибыл на музыкальное мероприятие накануне вечером

В Сети появилось видео, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов танцует во время концерта в рамках фестиваля «Голос кочевников». Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_ и подписана следующим образом – «Берите пример с главы. Зажигайте на «Голосе кочевников»! Буквально 4 часа назад он был в Курумкане, и вот он уже тут! Полон сил и энергии». 

Пользователи оставляют одобрительные комментарии под постом:
«Большой респект и уважение, будьте всегда таким позитивным и хорошим»
«Ты наш парень»
«Молодец, успевает и работать, и отдохнуть!»
«Интересно, в чём его секрет»
«Классно»



Информацию о том, что Алексей Цыденов приехал в Ацагат на музыкальное мероприятие из Курумканского района подтверждает Алексей Фишев, пресс-секретарь главы Бурятии, на своей странице в соцсети. На «Голосе кочевников» руководитель региона дал интервью СМИ, сфотографировался с гостями праздника. 



Как сообщал «Байкал-Daily», масштабный фестиваль «Голос кочевников» проходит в местности Ацагат Заиграевского района - на территории туристического комплекса «Степной кочевник». Ранее анонсировалось, что более 30 музыкальных групп из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступят перед жителями республики.

Здесь одновременно работают две сцены. И в первый день, 12 июля, прошли концерты Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), URNA (Внутренняя Монголия – Германия), RecОn (Монголия), «Алтын Туу» (Алтай), DASHIMA (Бурятия), ИГРО (Бурятия).

Во второй день, 13 июля, выступили коллективы Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs Band (Монголия), SHONO (Иркутск).

Сегодня, в заключительный день фестиваля, на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).

На территории туристического комплекса работает фуд-корт от лучших заведений города, хендмейд-ярмарка сувениров и одежды, где свои изделия представляют мастера из Улан-Удэ, Иркутска и других городов, проходят спортивные развлечения, а также анимационно-развлекательная программа от народных коллективов Бурятии.

глава Бурятии фестиваль Голос кочевников
 
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