Лучшими наездниками Улан-Удэ стали «Колобок» и «Золушка»

Общество, Фото: пресс-служба Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

В столице Бурятии прошёл детсадовский Сурхарбан



Вчера, 11 июля, в улан-удэнском детском саду «Золушка» впервые состоялся городской культурно-спортивный праздник «Наадан Сурхарбан – 2019» среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений столицы Бурятии. В мероприятии приняли активное участие 11 образовательных учреждений города.



По традиции Сурхарбан начался торжественным шествием команд и приветствием официальных лиц. После чего хозяева праздника подарили гостям бурятский приветственный танец.



Соревнования проходили по шести различным этапам. На этапе «Конные скачки» команды детских садов № 3 «Колобок» и № 58 «Золушка» показали себя отличными наездниками, а самыми сильными в перетягивании палки были дети из СОШ № 48 и ДОУ № 111 «Дашенька». Особенно понравилось юным участникам «Стрельба из лука» (дартс), здесь лучшими были ДОУ № 89 «Журавлёнок» и № 27 «Сэсэг». А вот игра в «Шагай наадан» очень заинтересовала успешных детей из СОШ № 63 и ДОУ № 95 «Рябинушка». Различные виды нетрадиционной аппликации из манной крупы понравились творческим детям из ДОУ № 15 «Радуга» и № 62 «Малыш», а юные художники из ДОУ № 67 «Подснежник» изобразили озеро Байкал на пищевой плёнке.



Завершился праздник бурятской песней «Тоонто Нютаг». Гости с удовольствием подпевали исполнителям на русском и на бурятском языке. Всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки, сделанные руками детей. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

