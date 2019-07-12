В столице Бурятии прошёл детсадовский Сурхарбан
Вчера, 11 июля, в улан-удэнском детском саду «Золушка» впервые состоялся городской культурно-спортивный праздник «Наадан Сурхарбан – 2019» среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений столицы Бурятии. В мероприятии приняли активное участие 11 образовательных учреждений города.
По традиции Сурхарбан начался торжественным шествием команд и приветствием официальных лиц. После чего хозяева праздника подарили гостям бурятский приветственный танец.
Соревнования проходили по шести различным этапам. На этапе «Конные скачки» команды детских садов № 3 «Колобок» и № 58 «Золушка» показали себя отличными наездниками, а самыми сильными в перетягивании палки были дети из СОШ № 48 и ДОУ № 111 «Дашенька». Особенно понравилось юным участникам «Стрельба из лука» (дартс), здесь лучшими были ДОУ № 89 «Журавлёнок» и № 27 «Сэсэг». А вот игра в «Шагай наадан» очень заинтересовала успешных детей из СОШ № 63 и ДОУ № 95 «Рябинушка». Различные виды нетрадиционной аппликации из манной крупы понравились творческим детям из ДОУ № 15 «Радуга» и № 62 «Малыш», а юные художники из ДОУ № 67 «Подснежник» изобразили озеро Байкал на пищевой плёнке.
Завершился праздник бурятской песней «Тоонто Нютаг». Гости с удовольствием подпевали исполнителям на русском и на бурятском языке. Всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки, сделанные руками детей. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.
Лучшими наездниками Улан-Удэ стали «Колобок» и «Золушка»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сертификаты получили 53 спортсмена и тренера
В Тулуне он проведёт совещание по вопросу о ликвидации последствий ЧС
Виолетте Кузнецовой 10 лет
Всего было вывезено 2,5 кубометров мусора
В ходе учений было выполнено 50 лётных смен
В профильном министерстве прошла рабочая встреча
Установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, содержанию железа
На железнодорожном переезде Нефтебаза по улице Левченко в Улан-Удэ с 14 по 15 июля будут проводиться ремонтные работы.
Теннисистка из Бурятии играет с напарницей из Австрии
Трансляции начнутся с понедельника
Молебен «Подношение Восьми Лусууд ханам священного озера Байкал» пройдёт 20 июля
Град и ливни придут в три соседних региона
Для пар-юбиляров выступили артисты Бурятского театра
Вход бесплатный
Певец уже примерил образы Джастина Тиберлейка, Мерлин Монро и других знаменитостей