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В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира

В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира
Общество,  Фото:pixabay.com
Юбилейные мировые соревнования по хоккею с мячом среди мужских команд состоятся весной 2020 года

Иркутский региональный волонтёрский центр объявил о старте набора волонтёров на 40-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдёт в марте и апреле 2020 года в Иркутске. С 1 по 8 марта состоятся матчи группы «Б», а с 29 марта по 5 апреля – матчи группы «А».

«1 июля Иркутский региональный волонтёрский центр официально стал ресурсным центром, получив право набора и подготовки волонтёров чемпионата мира. Об этом объявил заместитель министра по молодёжной политике Иркутской области Артём Миронов на закрытии Международного молодёжного форума «Байкал». Всего планируется набрать 100 волонтёров», – рассказала председатель правления Иркутского регионального волонтёрского центра Анастасия Дубровина.

Волонтёры будут работать по следующим функциональным направлениям: размещение и питание участников, транспортная логистика, работа со спонсорами, судьями и СМИ, церемония открытия и закрытия, медицинское сопровождение, ТВ-трансляции, атташе команд участников (переводчики), сервисы для болельщиков, сопровождение VIP-гостей, обеспечение безопасности.

Каждому кандидату необходимо заполнить анкету, пройти собеседование, все этапы обучения, процедуру аккредитации и приступить к сменам на чемпионате мира по хоккею с мячом. Подать заявку для участия в отборе необходимо на сайте «АИС Молодёжь России». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
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