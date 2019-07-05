В Улан-Удэ по ночам будут ремонтировать трамвайные пути

На следующей неделе начнётся капитальный ремонт трамвайных путей



С 9 июля в Улан-Удэ начнётся капитальный ремонт трамвайных путей от остановки «Кинотеатр «Октябрь» до остановки «Проходная ЛВРЗ».



Установят рельсошпальных решётки на железобетонной шпале, произведут сварку стыков, обустроят три автомобильных переезда, один пешеходный переход и остановочные площадки.



Работы будут производиться в ночью после окончания трамвайного движения с 22:00 до 6:00. Движение вагонов на время работ будет по расписанию.



Ночью на время ремонтных работ будет закрываться автомобильное движение по проспекту 50 лет Октября от Комсомольской площади до улицы Лимонова (остановка «Проходная ЛВРЗ»). Объезжать автомобилисты закрытый участок будут по ул. Лимонова - ул. Октябрьской.



Работы планируют завершить 18 августа, сообщает МУП «Управление трамвая».

